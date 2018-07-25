NOTICE: POLLING PLACES
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE STATE REPUBLICAN AND DEMOCRATIC PRIMARY, COUNTY GENERAL, TOWN OF LINDEN AND CITY OF LOBELVILLE ELECTIONS WILL BE OPENED AND HELD ON THURSDAY, AUGUST 2, 2018, IN ALL THE POLLING PLACES OF PERRY COUNTY, TENNESSEE, BETWEEN THE LAWFUL HOURS OF 9:00 A.M. TO 7:00 P.M.
THE VOTING PRECINCTS OF PERRY COUNTY, TENNESSEE ARE:
101: CEDAR CREEK – CEDAR CREEK VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT, LOCATED ON THE LINDEN/CLIFTON ROAD.
102: MARSH CREEK – POPE VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT BUILDING LOCATED ON HWY. 412 WEST (SOUTH SIDE) JUST EAST OF THE OLD POPE ELEMENTARY SCHOOL BUILDING AND INTERSECTION OF HWY. 412 AND MARSH CREEK ROAD.
201: PINEVIEW – PINEVIEW VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT BUILDING LOCATED ON THE LINDEN/PINEVIEW ROAD, HWY. 438.
202: POPE – POPE VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT BUILDING LOCATED ON HWY. 412 WEST (SOUTH SIDE) JUST EAST OF THE OLD POPE ELEMENTARY SCHOOL BUILDING AND INTERSECTION OF HWY. 412 AND MARSH CREEK ROAD.
301-COON CREEK/ARMORY-VETERANS PARK/ARMORY, 4405 OLD HWY 13 SOUTH
302: FLATWOODS – THE FLATWOODS VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT BUILDING LOCATED IN THE FLATWOODS COMMUNITY AT THE INTERSECTIONS OF HWY. 13 SOUTH AND SLINK SHOALS ROAD WITHIN THE FLATWOODS COMMUNITY.
401: BRUSH CREEK CHURCH – BRUSH CREEK CHURCH OF CHRIST BUILDING, HWY. 100 NORTH OF SANDER’S SERVICE CENTER.
403: LOBELVILLE SCHOOL: LOBELVILLE ELEMENTARY SCHOOL BUILDING ON EAST 4TH AVE. IN THE CITY OF LOBELVILLE.
501, 502: LINDEN COURTHOUSE – PERRY COUNTY COURTHOUSE, MAIN STREET, TOWN OF LINDEN.
601, 602: LOBELVILLE CITY HALL – NEW CITY HALL, MAIN STREET LOBELVILLE, TENNESSEE.
COUNTING BOARD – LOCATED IN THE PERRY COUNTY ELECTION COMMISSION OFFICE, 113 FACTORY ST., LINDEN, TENNESSEE.
PERRY COUNTY ELECTION COMMISSION
P.O. BOX 77, LINDEN, TN 37096
(931) 589-2025
ROB ERISMAN, CHAIRPERSON
MARILYN LANCASTER, SECRETARY
JOHN ELKINS, MEMBER
WAYNE SWINDLE, MEMBER
BRENT HINSON, MEMBER
GAYE G. TREADWELL, A.O.E.
B 7/25