PERRY COUNTY ELECTION NOTICE
PERRY COUNTY ELECTION COMMISION
NOTICE
THE PERRY COUNTY ELECTION COMMISSION IS HAVING A MEETING, FRIDAY, APRIL 21, 2017 AT 3:00 PM. THE MEETING WILL BE HELD AT THE PERRY COUNTY ELECTION COMMISSION OFFICE LOCATED AT 124 EAST MAIN ST., LINDEN, TENNESSEE. THE PURPOSE OF THIS MEETING IS TO RE-ORGANIZE AND ANY OTHER BUSINESS.
PERRY COUNTY ELECTION COMMISSIONER
JOHN ELKIN, INTERIM CHAIRPERSON; MARGARET RAINEY, SECRETARY;
ROB ERISMAN, MEMBER; LENA JO KIDD, MEMBER;
BRENT HINSON, MEMBER; GAYE G. TREADWELL, A.O.E.
B 4/19